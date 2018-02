Berlim divulgou os dados do PIB e do excedente orçamental de 2017. A economia cresceu mais de 2% e o excedente supera os 36 mil milhões de euros.

Outro dado revelado por Berlim esta sexta-feira foi o excedente orçamental, que ascendeu a 36,6 mil milhões de euros em 2017, o que corresponde a uma revisão face aos 38,4 mil milhões de euros reportados inicialmente.









O produto interno bruto (PIB) da Alemanha cresceu 2,2% em 2017, o que corresponde à maior expansão económica deste país desde 2011. Isolando o último trimestre, o crescimento foi de 0,6%, revelou o instituto de estatísticas do país, citado pela imprensa internacional.A contribuir para o crescimento dos últimos três meses esteve o facto de as exportações terem crescido a um ritmo superior ao das importações (2,7% versus 2%).Estes dados confirmam assim a leitura inicial dos dados do PIB, já divulgados anteriormente.