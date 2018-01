França cresceu ao melhor ritmo desde 2011

A economia francesa cresceu 1,9% no ano passado, o ritmo mais acelerado desde 2011. Ainda assim, deverá ter ficado abaixo da média dos parceiros do euro, como acontece desde 2014.

A economia francesa completou, em 2017, o seu melhor ano desde 2011, com a eleição do presidente Emmanuel Macron, juntamente com a recuperação global, a impulsionar a confiança e o investimento.





De acordo com os dados revelados esta terça-feira, 30 de Janeiro, entre Outubro e Dezembro, o PIB subiu 0,6%, em linha com as estimativas dos economistas. O investimento de capital cresceu 1,1% e os gastos das famílias 0,3%.