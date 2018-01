Mário Centeno tem esta segunda-feira o seu primeiro dia útil de trabalho como presidente do grupo de ministros das Finanças do euro. Pela frente tem a coordenação do debate sobre a reforma da Zona Euro que deve concretizar-se num plano de acção a definir até Junho.

A janela de oportunidade para a reforma da Zona Euro que Mário Centeno diz ver na Europa vai colocar uma questão existencial ao Eurogrupo que preside: será que à união monetária basta uma união bancária; ou precisará também de algum tipo de união orçamental?





A resposta estará em debate nos próximos meses, pois os governos acordaram ter um mapa de acção até Junho, e poderá definir a essência do que é a Zona Euro por muitos anos, e pelo menos até à próxima crise.





De um lado do debate, mais próximos da posição tradicional alemã e dos governos do Norte da Europa, estão os que consideram que a união monetária deve ser complementada apenas com uma união bancária reforçada. Defendem que se separem os riscos privados dos riscos públicos através das regras para a banca (impondo perdas a credores dos bancos antes de entrar dinheiro público e limitando a sua exposição à dívida pública), e que se mantenham intactas a soberania e a responsabilidade nacionais sobre os orçamentos.





Do outro, mais próximos de Emmanuel Macron e dos países do Sul, estão os que consideram que a estabilidade financeira do euro e a capacidade de resposta eficaz a crises exigem uma capacidade orçamental comum, não só para garantir a própria eficácia da união bancária, mas também para responder a choques assimétricos e promover a convergência entre países. O acordo entre a CDU de Merkel e o SPD de Schulz veio criar expectativas de que a Alemanha poderá aproximar-se mais da posição francesa.





E o que pensa Centeno sobre este assunto? Este é um "um debate longo mas que, estando em cima da mesa, comprometo-me a tê-lo com todos. Sempre com o objectivo de criar consensos equilibrados face à vontade das partes", defendeu na sexta-feira Mário Centeno, que disse também esperar que os próximos meses permitam "concluir a união bancária e discutir uma capacidade orçamental para a união que promova o investimento e funcione como mecanismo de estabilização".

Economia versus política





O debate em torno desta questão tem mobilizado alguns dos mais influentes economistas e pensadores sobre a Zona Euro, que tentam influenciar o debate político que aí vem. Barry Eichengreen, professor na Universidade da Califórnia e historiador, aconselha cautela. "A tributação e a despesa pública permanecem prerrogativas nacionais sensíveis, o que torna o controlo externo ineficaz. Atribuir o controlo à Comissão Europeia em Bruxelas promete, inevitavelmente, não disciplina, mas uma perigosa reacção populista", defendeu num artigo publicado no final do ano passado, no qual defende que os governos fariam melhor em aprofundar a união bancária - com todos os seus instrumentos que separam o risco bancário do soberano - e dessa forma manter a soberania orçamental nas várias capitais.





Em resposta, há uma semana, Euclid Tsakalotos, o ministro das Finanças grego, veio em defesa da união orçamental nas páginas do Financial Times: "A renacionalização da política orçamental mina a solidariedade que é pilar de uma zona monetária óptima", defendeu, lembrando que a crise mostrou que é impossível separar totalmente o risco bancário do risco soberano, pois perante uma crise sistémica os governos terão de actuar e evitar a falência em massa de instituições. E nesse caso é essencial uma partilha de risco orçamental.





Na mesma linha, Dani Rodrik, professor em Harvard, defendeu que para a união bancária tornar redundante uma união orçamental seria necessário que se conseguisse "separar totalmente as finanças públicas das finanças privadas", de forma a que "a avaliação do risco de um credor seja determinada [sempre e] totalmente pelos fundamentais de credor e não pelo seu Estado de residência". Ora Rodrik não acredita que isso aconteça. Para defender a estabilidade financeira do euro é preciso algum tipo de união orçamental, que permita separar o risco bancário do risco soberano.





Os crentes na união bancária discordam: para Martin Sandbu, colunista do Financial Times, a questão passa por saber que tipo de soberania os governos pretendem partilhar. "Acharão mais atractivo perder ainda mais soberania sobre os orçamentos nacionais? Ou preferirão, como alternativa, partilhar a soberania sobre grandes bancos. Se em troca da segunda conseguirem repatriar alguma soberania orçamental, como proponho, a união bancária parece um caminho mais realista", defende.

O óptimo é inimigo do bom





Perante as limitações e riscos políticos, Eichengreen propõe um encontro de posições em torno de um reforço da união bancária que reduza os riscos orçamentais, e uma união orçamental leve, que suporte, por exemplo, um seguro comum de desemprego que valha cerca de 1% do PIB (o que ainda assim duplicaria o actual orçamento da UE). Mas mesmo isso parece ser difícil, considerando as assimetrias de mercados de trabalho e taxas de desemprego na união.





Talvez por isso, tanto a Comissão Europeia como Mário Centeno tenham vindo a afastar-se da ideia de um seguro comum de desemprego em favor de um instrumento de apoio ao investimento público, uma solução com maior viabilidade política nas negociações que aí vêm. É que como diz o economista e historiador norte-americano, "com o euro na balança, é importante que [Merkel e Macron não deixem que] o perfeito seja inimigo do bom".