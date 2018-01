Implementação da Lei que reforma Orçamento será novamente adiada

Os trabalhos estão em andamento, mas atrasados, reconhece o Governo. A implementação no final do ano não ocorrerá como previsto. Falta definir nova data, mas o Orçamento de 2019 dificilmente será feito de acordo com as novas regras de contabilidade.

A entrada em vigor da totalidade da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), que depende de transformações profundas em todo o sistema de contabilidade do Estado, vai ser novamente adiada. A nova data ainda terá de ser acordada entre o Governo e o Parlamento, mas o próximo Orçamento não deverá ser apresentado com base nas novas regras acordadas em 2015.



"O adiamento [da entrada em vigor em pleno da Lei de Enquadramento] é uma inevitabilidade" afirmou Mário Centeno na Comissão de Orçamento e Finanças, após dar alguns detalhes sobre o ponto de situação dos trabalhos de reforma do sistema contabilístico do Estado.





A alteração à LEO para melhorar o sistema contabilístico público foi aprovada em 2015 mas parte dela, por depender da implementação do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) – que exige transformação de suportes informáticos, de mapas, e muita formação – determinou que a sua implementação fosse faseada.



O anterior Governo apontou para o início de 2017, mas este Governo adiou a data para o arranque deste ano, de forma a que no final de 2018 tudo pudesse estar operacional. A LEO entraria assim em vigor em Setembro, e o Orçamento do Estado para 2019 já respeitaria as novas regras. Não vai acontecer.