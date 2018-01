Défice melhorou 1.607 milhões no ano passado

Já depois disso, o Governo tem vindo a apontar para objectivos mais ambiciosos. O primeiro-ministro, António Costa, adiantou que o défice do ano passado terá ficado em torno de 1,2% do PIB.



Agora voltou a garantir que as metas serão cumpridas e que, se for descontada a despesa com juros, Portugal regista um excedente primário de 5.725 milhões de euros, aumentando 1.677 milhões face a 2016. O tira-teimas sobre o défice que conta para Bruxelas acontece a 26 de Março, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) enviar para Bruxelas o reporte dos défices excessivos onde fecha o valor de 2017 em contabilidade nacional.



Receita cresceu mais, mas despesa também



No comunicado enviado pelas Finanças é explicado que a receita fiscal cresceu acima do previsto mas que a despesa também. "A evolução da receita ultrapassou o crescimento previsto em sede de Orçamento face ao período homólogo (+1,4%), tendo a despesa apresentado um crescimento igualmente acima do previsto quando se compara os OE de 2016 e de 2017 (+0,5%)."



O ministério explica que do lado da receita, a arrecadação fiscal no subsector Estado cresceu cerca de 5% e a receita líquida de IVA aumentou 6%, acompanhada pelo crescimento no IRC de 10%. Além disso, "a receita beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no crescimento de 6,3% das contribuições para a Segurança Social", sustenta o ministério.



Do lado da despesa, o ministério preocupou-se em sublinhar a "aposta no investimento e público e no Serviço Nacional de Saúde". O comunicado do ministério das Finanças salienta que "em 2017, a despesa primária das Administrações Públicas cresceu 1,7%, destacando-se o crescimento de 20% no investimento, excluindo a despesa em parcerias público privadas". "A aposta continuada no sector da Saúde, traduziu-se num forte crescimento da despesa no SNS", garante. De seguida, o ministério sublinha que "as despesas com pessoal na saúde cresceram 5,4%, representando metade do crescimento das despesas com pessoal na Administração Central. Este aumento resulta em especial do reforço do número de efectivos no SNS. Face ao final de 2015, há hoje mais 1.830 médicos (mais 7,3%) e mais 2.720 enfermeiros (mais 7,1%)".



Mais dívida a fornecedores



Apesar dos esforços feitos na recta final do ano, o Governo admite que houve um agravamento na dívida a fornecedores. "Os pagamentos em atraso registaram um acréscimo de 221 milhões de euros face a 2016, mas com uma redução substancial de 280 milhões de euros face ao mês anterior."



O ministério adianta que esta redução "foi concentrada nos Hospitais EPE, com uma redução dos pagamentos em atraso de 265 milhões", conseguida à custa do reforço de capital nos Hospitais E.P.E. de 500 milhões de euros, feito no final de 2017, e que o ministério espera que garanta uma "redução dos pagamentos em atraso mais pronunciada em 2018".



No entanto, o ministério salienta que a dívida não financeira total acumulada - que vai além da dívida a fornecedores - reduziu-se em 270 milhões de euros em relação a 2016.



(Notícia actualizada)

Os dados avançados pelo ministério de Mário Centeno estão na óptica de caixa, ou seja, numa perspectiva de pagamentos e recebimentos. Para avaliar o cumprimento das metas europeias, Bruxelas avalia o desempenho orçamental numa perspectiva de contabilidade nacional (que dá uma óptica de compromissos).Em Outubro, o Governo fixou em 1,4% a meta do défice para 2017, quando actualizou as estimativas para o ano passado no âmbito da apresentação do Orçamento do Estado para 2018.