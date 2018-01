Câmaras têm todo o poder na admissão de precários

O Governo confirmou esta quinta-feira aos sindicatos que não será necessária qualquer portaria para adaptar o programa de regularização de precários às autarquias, ao contrário do que chegou a estar previsto. As regras legais serão, por isso, mais flexíveis do que na administração central, permitindo que os órgãos executivos das autarquias e juntas de freguesia decidam que concursos querem abrir.



Enquanto os sindicatos alertam para eventuais decisões arbitrárias, o Governo responde que a lei tem critérios objectivos e que se alguém ficar de fora poderá sempre recorrer.



"Não vai haver portaria. O que vai haver é um guião com alguns esclarecimentos mas o erro está cometido: tratar de forma diferente o que é igual", afirmou ao Negócios José Abraão, da Fesap, depois de uma reunião com o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel. "Enquanto na administração central o número de trabalhadores precários acresce ao mapa de pessoal, nas autarquias só serão resolvidos aqueles que o executivo entender que devem ser aprovados", prossegue.



Além de alertar para eventuais "arbitrariedades" o dirigente da UGT lembra que a lei admite concursos nos primeiros 30 dias do ano e teme que muitos precários fiquem fora do processo. Mas também pode acontecer o oposto.



Na administração central, houve um período de candidaturas e estão criadas comissões bipartidas que, a partir do parecer do dirigente do serviço, deverão confirmar se a pessoa em causa cumpre ou não funções permanentes e se o seu vínculo é desadequado. O ministro da tutela dá luz verde às decisões e os concursos devem assegurar lugares para estes candidatos. Há mais de 30 mil requerimentos.



Já nas autarquias, onde se estima que existam 15 mil pessoas com vínculos precários, o que a lei prevê é que a decisão seja do órgão executivo.



" No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente às quais exista decisão do respectivo órgão executivo que reconheça que as mesmas correspondem a necessidades permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado, consideram-se verificados" os requisitos do programa.



A lei deixa ao critério das câmaras a constituição, ou não, de uma comissão bipartida que analise os casos e prevê que os postos de trabalho sejam aprovados pela assembleia municipal a partir da proposta do órgão executivo.

E, nestes casos, os concursos serão feitos precisamente para esses candidatos, sem concorrência.





Governo lembra que há possibilidade de recurso

Em resposta às questões do Negócios, fonte oficial do gabinete do secretário de Estado lembra que as autarquias "têm competência própria para o recrutamento de trabalhadores. A lei define as condições objectivas para a integração dos precários", afirma.



O Governo lembra que as câmaras devem reconhecer "as situações de trabalhadores a desempenhar ou que tenham desempenhado funções correspondentes a necessidades permanentes, publicitando as decisões que adoptarem".



"Os interessados podem sempre apresentar recurso nos termos do Código do Procedimento Administrativo", acrescenta, em resposta ao Negócios.





As regras Como funciona a regularização nas autarquias Na administração local haverá regras próprias. Governo justifica a diferença com a autonomia das próprias autarquias.



Autarquias decidem concursos

Ao contrário do que acontece na administração central, não haverá requerimentos. Os postos de trabalho a criar serão decididos pela assembleia municipal na sequência de uma proposta do Executivo.



Governo vai dar orientações

Ao contrário do que chegou a ser admitido, o diploma não será adaptado à administração local. O Governo vai elaborar nos próximos dias um guia orientativo "com o objectivo de contribuir para a dissipação de dúvidas que ocorram na adaptação às entidades da administração local autónoma do regime estabelecido para a regularização".



Comissões são facultativas

Na administração central, o processo está a ser analisado por comissões bipartidas a quem cabe decidir, depois de ouvido o dirigente do serviço, se a pessoa cumpre funções permanentes com um vínculo que não é adequado. Os ministros terão a palavra final. Na administração local, as comissões são facultativas.



Concursos podem ser lançados já

Tal como na administração central, os concursos podem ser lançados nos trinta dias seguintes à entrada em vigor da lei (ou seja, este mês) ou até que os precários cumpram um ano de funções (no limite, até Maio).



Há possibilidade de recurso

Os interessados "podem sempre apresentar recurso" administrativo.