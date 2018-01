Governo volta a adiar quotas na Função Pública

A renovação e substituição de administradores nas cotadas e nas empresas públicas já terá este ano de obedecer às novas regras sobre a representação equilibrada de homens e mulheres. Mas o Governo voltou a adiar a introdução de quotas para dirigentes superiores da administração directa e indirecta do Estado, bem como para as universidades. A lei previa que a proposta fosse apresentada até ao final de 2017, o que não aconteceu.



"Até 31 de Dezembro de 2017, o Governo apresenta uma proposta de lei sobre o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens, aplicando o limiar mínimo de 40% na administração directa e indirecta do Estado e nas instituições de ensino superior públicas, e o limiar mínimo de 33,3% nas associações públicas", lê-se num artigo da lei sobre empresas públicas e cotadas, já em vigor.



Questionada pelo Negócios sobre a razão do adiamento, a secretária de Estado da Igualdade limitou-se a responder que o Governo está "a trabalhar neste processo". "Não tenho uma previsão" de data, disse também Rosa Monteiro.



Já em Fevereiro, quando a lei sobre empresas públicas e cotadas foi aprovada em Conselho de Ministros, o Negócios questionou o Governo sobre o facto de não ter aprovado o diploma sobre as quotas para a Função Pública, que o Executivo anunciara sete meses antes, para serem aplicadas faseadamente a partir de 2017.



O adiamento foi na altura justificado com a necessidade de articular a nova lei com "uma reflexão mais ampla sobre o sistema de designação de dirigentes, designadamente coordenando a exigência de representação equilibrada com a existência de concursos para dirigentes", através da estrutura criada pelo anterior executivo, a Cresap.



O Governo também alegou, na altura, que o Estado já tem uma representação de género mais equilibrada do que as empresas privadas. Uma conclusão que parece ser confirmada pelos dados oficiais da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, tutelada pelo Ministério das Finanças: a taxa de feminização é de 35% entre os dirigentes superiores, sendo mais baixa entre os de topo (26,7%).



Nos reguladores já há regras desde Agosto de 2013. Existem duas determinações na lei-quadro: tem de haver alternância de género nas nomeações dos seus presidentes e no caso dos vogais deve ser assegurada a representação mínima de 33% de cada um dos géneros. O Governo actual manteve esta norma e tem cumprido. Nomeou, assim, para a ERSE Cristina Portugal, que sucedeu a Vítor Santos; e para a CMVM Gabriela Figueiredo Dias, em substituição de Carlos Tavares.





Quotas passam a aplicar-se nas cotadas e empresas públicas

Nas empresas públicas e cotadas em bolsa, as quotas passam a aplicar-se este ano, apesar de os mecanismos de correcção não serem imediatos.



"A proporção de pessoas de cada sexo designadas de novo para cada órgão de administração e de fiscalização de cada empresa [cotada] não pode ser inferior a 20%, a partir da primeira assembleia-geral electiva após 1 de Janeiro de 2018", e a 33,3% a partir de 2020. Estes limites não se aplicam aos mandatos em curso, mas devem ser observados nas renovações e substituições. Caso as empresas mantenham o incumprimento 360 dias depois de receberem uma repreensão estão sujeitas a uma coima que, depois de ter sido bastante suavizada no Parlamento, não tem um limite mínimo: o valor não pode ser "superior" ao "total de um mês de remunerações do respectivo órgão de administração ou de fiscalização, por cada semestre de incumprimento". Nas empresas públicas, onde a quota é de 33,3% este ano, as designações que não obedeçam às regras serão nulas.



A lei prevê ainda que seja aprovada por despacho uma regulamentação que, segundo o Governo, será publicada até ao final do mês. O objectivo é articular a comunicação entre as entidades envolvidas (CIG, CITE, CMVM) e definir a forma de reporte das empresas. "Sem prejuízo da publicação desta regulamentação, os limiares mínimos estabelecidos na lei são aplicáveis, pelo que deve ser garantido o respectivo cumprimento", esclarece a secretária de Estado.