O que está a ser discutido na ADSE?

Fpublico condenado a 48 anos trabalho/descontos

Há 2 horas

um dos temas é baixar os descontos de 3,5% para 0000%. é a vez do privado pagar para ADSE pq os tugas funcionarios publicos pagam para ADSE e SNS e pra ciganada

NO TEMPO DO FASCISMO E DO DR. OLIVEIRA SALAZAR , A ADSE ERA GRATUITA E NÃO HAVIA REFORMAS AOS 60 ANOS PROS DE 1ª CLASSE