Serviços de segurança e saúde obrigatórios no Estado. Lei vai prever sanções

Ciifrão

Há 7 horas

Sempre tive segurança e saúde no trabalho. Chegou o dia em que a medicina no trabalho não podia dizer que estava tudo bem com a minha saúde. O médico, perante as queixas, prometeu avaliar o caso, em vez disso comentou com o cliente seguinte que eu não queria era trabalhar.

Duas falhas juntas: não se interessou pelo meu estado de saúde e ainda teceu comentários depreciativos. Dos típicos exames da medicina no trabalho - análises de rotina ao sangue, à vista e aos ouvidos - nada podia concluir sobre a robustez da minha coluna vertebral.

Posteriormente acabei por ser despedido, a empresa e o tribunal não consideraram como válidos os impedimentos físicos exaustivamente documentados por exames médicos.

Serve então para quê a medicina no trabalho? Para dizer que está tudo bem, mesmo quando alguém, com a função de carregar pesos, apresenta hérnias e outras patologias na coluna vertebral que uma intervenção cirúrgica não conseguiu reparar.