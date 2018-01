Impreparação, falta de meios, prazos irrealistas: as preocupações do Constitucional no financiamento partidário

As polémicas alterações ao financiamento dos partidos voltam esta quarta-feira à casa de partida, depois de terem sido chumbadas pelo Presidente da República. Os partidos vão agora decidir o que fazer com uma lei que nasceu de problemas identificados pelo Tribunal Constitucional (TC), mas que acabou por ir muito além das suas queixas.



Na carta que deu o pontapé de saída a todo o processo de revisão da lei do financiamento partidário, que remonta a Novembro de 2016, Costa Andrade começava por aludir às limitações que o TC tem para tratar destas matérias. Tarefas como receber, analisar, acusar e aplicar coimas aos partidos pelas irregularidades detectadas nas contas e nas campanhas, "são tarefas para s quais os membros do TC, a começar pelos juízes conselheiros, não estão, em geral, tecnicamente preparados e cujo cumprimento não está ao alcance dos meios disponíveis". Na referida carta dirigida ao Parlamento, à qual o Negócios teve acesso, Costa Andrade carregava no dramatismo, dizendo mesmo que, "se não se alterarem as coisas, tal pode redundar numa inevitável paralisia ou, pelo menos, num intolerável agravamento dos atrasos já hoje subsistentes".



A solução encontrada pelos partidos, que agora volta à casa de partida, não resolve o problema da falta de meios, mas divide as competências entre o Constitucional e a Entidade das Contas, alarga o tempo que a entidade tem para apreciar as contas para 12 meses, e aperta a malha aos partidos que jogam com os prazos para se esquivarem às suas obrigações. Tudo em sintonia com as propostas do TC, ou, pelo menos, com o seu espírito.



Contudo, há normas em que os partidos inovaram face às propostas do Constitucional, e acabou por ser aí que a polémica estalou. Uma delas reside nas receitas de angariação de fundos com eventos, que actualmente estão limitadas a 1500 vezes o Indexante de Apoios Sociais. Na carta que dirigiu ao Parlamento, Costa Andrade dizia que "a fiscalização das contas de iniciativas como a Festa do Avante e a Festa do Chão da Lagoa tem-se revelado problemática", e instava os deputados à reponderação do regime, mas não se comprometia com uma fórmula concreta. Na solução final, PS, PSD, PCP e Bloco resolveram o problema eliminando o tecto e dando liberdade total aos partidos para recolherem fundos por esta via.



Outra fonte de inovação reside no IVA, que os partidos querem poder deduzir sem quaisquer limites, beneficiando de um regime de excepção sem paralelo.



Da lavra do Constitucional foi a polémica norma que prevê a retroactividade da Lei. A formulação consta de um documento trocado entre o Parlamento e o Palácio Ratton, e os deputados transcreveram-na directamente para a Lei, com uma amplitude que aparentemente não era intencional.





Tome nota Das preocupações do TC à solução dos partidos Entre as preocupações originalmente manifestadas pelo Tribunal Constitucional em Novembro de 2016 e a solução final encontrada pelos partidos há algumas diferenças. Veja quais.



Quem sanciona não julga

O TC, a par com a Entidade das Contas, investiga e dá por provadas as irregularidades e depois sanciona-as, deixando os partidos sem direito a recurso, o que é inconstitucional. O TC deixou duas sugestões. Os partidos querem a Entidade das Contas a investigar as irregularidades e ilegalidades das contas e das campanhas, e a aplicar as coimas. E o TC a apreciar os recursos.



Mandatários impossíveis de notificar

Os mandatários financeiros e dirigentes dos partidos são individualmente responsáveis pelas contas, mas tal tem-se revelado difícil e moroso. O TC sugere por exemplo que se obrigue os mandatários a informar o tribunal da morada e que se preveja uma forma subsidiária de notificação quando os mandatários não são notificáveis. Os partidos optaram por resolver o problema prevendo a possibilidade de assumirem o pagamento de coimas aplicadas aos seus mandatários financeiros.



Prazos irrealistas

A lei exige que o TC se pronuncie sobre a regularidade e legalidade das contas dos partidos no prazo máximo de seis meses e que em 90 dias aprecie a legalidade das verbas das campanhas eleitorais. "Absolutamente irrealizável" para o TC que, contudo, não aponta um limite. Os partidos passaram a estabelecer o prazo de um ano para a Entidade das Contas.



Partidos a fintar a Lei

Os partidos que não apresentem contas são extintos ao fim do 3.º ano consecutivo de delito. O TC diz que esta norma permite que eles só as apresentem a cada três anos, pelo que propôs que os partidos se extingam sempre que não apresentem contas em três anos consecutivos ou cinco interpolados. Os partidos optaram por prever a extinção caso não haja apresentação de contas em três anos consecutivos ou cinco interpolados num período de 10 anos.



Grandes eventos a carecer de solução

"A fiscalização das contas de iniciativas como a Festa do Avante e a Festa do Chão da Lagoa tem-se revelado problemática", diz o TC, dizendo que "é desejável uma reponderação" deste regime, sem indicar o sentido. Os partidos optaram por resolver o problema eliminando o tecto de 1.500 salários mínimos que existe para este tipo de angariações.



Cedência de espaços facilitada

Não é matéria que preocupasse o TC, mas os partidos resolveram que a cedência gratuita de espaços públicos não é receita partidária ou de campanha. Adicionalmente, introduz-se a coima para as entidades que discriminem as candidaturas no acesso aos espaços.



A total inovação do IVA das compras

O Tribunal de Contas não lhe fez qualquer referência. Os partidos querem poder ser reembolsados do IVA de toda e qualquer despesa partidária.



Retroactividade nasce no TC

A lei que agora volta ao Parlamento prevê a sua aplicação a casos que estejam em julgamento, o que causou polémica. Trata-se de uma ressalva proposta pelo TC, numa fase posterior da troca de correspondência entre as entidades, e que os deputados transpuseram na íntegra para o diploma.