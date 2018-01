Unidade dos Grandes Contribuintes rejeita falta de eficácia

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) contesta as conclusões do Tribunal de Contas, segundo o qual a Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) contribui pouco para receita fiscal global e é ineficaz nas inspecções que faz às grandes empresas. Para o Fisco, os indicadores usados pelo Tribunal de Contas (TdC) são redutores e não são os mais adequados.



Em causa está a análise à Conta Geral do Estado de 2016 (CGE), onde, a partir de indicadores como a receita e a despesa fiscal por acção inspectiva, os auditores chegam à conclusão que o contributo da UGC é "reduzido" para o resultado global.



De acordo com números do TdC, o conjunto das inspecções realizadas pelo Fisco permitiram ao Estado um encaixe de 485 milhões de euros em 2016, um valor que representa apenas 1,5% do total de impostos arrecadados no País nesse ano. A UGC, a quem compete acompanhar as grandes empresas e as de maior risco, amealhou 266 milhões de euros (o equivalente a 55% do total) só que este valor está influenciado pelo perdão fiscal lançado em 2016 (baptizado de PERES). Se extraíssemos o PERES, a UGC apenas teria recuperado 37 milhões de euros através das suas inspecções. Além disso, o TdC considerou que a UGC é ineficaz nas inspecções que lança, a partir dos números de liquidações adicionais que o Fisco faz e que depois anula.



São estas conclusões, relatadas pelo Negócios a 2 de Janeiro, juntamente com uma peça em que se dava conta da anulação de uma liquidação de 125 milhões de euros à Brisa, que a AT agora contesta. Numa análise de cinco páginas enviada ao Negócios, a entidade diz que "a contribuição fundamental da inspecção para a receita fiscal não é medida pela cobrança após procedimentos inspectivos, que será sempre por natureza reduzida", mas antes "pela sustentação e incremento da receita fiscal voluntária através do risco percebido pelos contribuintes de detecção dos incumprimentos". E neste campeonato, a UGC reclama ter créditos para mostrar.



Segundo o Fisco, "os níveis de actividade da UGC tem vindo a aumentar nos últimos anos, quer em número de procedimentos de inspecção, quer em resultados medidos por imposto encontrado em falta" e ainda em "receita fiscal voluntária".



Em 2016 a UGC fez 392 inspecções (mais três do que em 2015 e mais 52 do que em 2014, com correcções de imposto na ordem dos 472,3 milhões de euros (mais 27,5% do que em 2014). A AT reclama ainda que "a receita fiscal por acção inspectiva da UGC representa 55% do total nacional (…) o que revela uma eficácia da claramente superior aos resultados nacionais que representam apenas 45% daquela receita". Outro argumento aduzido prende-se com a receita do perdão fiscal: a receita com origem na UGC é de 229 milhões de euros, o equivalente a 86% do total de receita, um dado do qual se retira que "não parece que globalmente que a alegada falta de eficácia de cobrança possa ser directamente atribuível à UGC".



Em suma, para a AT "não se compreende a ênfase do Tribunal de Contas relativamente à falta de eficácia da acção inspectiva da UGC tendo como termo de comparação o total nacional".





