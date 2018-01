Mapa: Saiba se o IMI no seu concelho vai subir este ano

As Câmaras Municipais já comunicaram ao Ministério das Finanças as taxas de IMI a cobrar em 2018 com referência a 2017. Apenas em 9 casos haverá subidas e em 81% dos municípios a opção foi pela manutenção da taxa cobrada em 2017. Em 233 autarquias há descontos para quem tem filhos. Consulte o mapa interactivo preparado pelo Negócios.