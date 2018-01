Salários líquidos sobem no máximo 2% com o novo IRS

Uma boa parte dos trabalhadores por conta de outrem e pensionistas vão começar a sentir já este mês os efeitos do alívio do IRS nos seus bolsos, depois de o Governo ter publicado as novas taxas de retenção na fonte. A poupança mensal varia consoante o tipo de agregado e o seu nível de rendimento, mas, na melhor das hipóteses, os contribuintes levarão mais 2% de salário para casa todos os meses.



Uma comparação entre as taxas de retenção na fonte aplicadas em 2017 e as que vão vigorar no este ano, permite confirmar que são os contribuintes com menores níveis salariais que vão sentir um alívio maior no seu IRS (como aliás já decorria das tabelas gerais do imposto, aprovadas no Orçamento do Estado para 2018).



Por exemplo, um solteiro sem filhos que tenha um salário em torno dos 645 euros, vai passar a reter na fonte mensalmente 3% do seu salário para o entregar ao Estado, a título de adiantamento de imposto. Estes 3% representam menos 2 pontos percentuais do que o valor a que estava sujeito até aqui, o que faz com que estes contribuintes passem a levar para casa mais cerca de 13 euros por mês.



Este é o nível salarial que mais beneficia com as recentes mudanças, mas não é o único. Percorrendo a tabela de rendimentos, verifica-se que todos os trabalhadores por conta de outrem com salário mensal até 3.094 euros brutos por mês vão sentir um alívio. Neste patamar em concreto, a retenção é inferior em 0,2%, o que se traduz num aumento do rendimento disponível mensal em torno dos 6 euros (ver tabela com simulações).



Os valores a devolver não são estonteantes – segundo contas do Negócios, não chegam a representar mais do que 15 euros por mês – mas, nalguns casos, vão somar-se à sobretaxa, que este ano desaparece por completo.



645 milhões de euros regressam ao bolso dos contribuintes

O Governo garante que, ao todo, o "cocktail" de medidas que pôs em marca vai permitir devolver 645 milhões de euros aos contribuintes, entre este ano e o próximo.



A revisão dos escalões e taxas do IRS vão beneficiar cerca de 1,6 milhões de contribuintes, que este ano, através do ajustamento das tabelas de retenção na fonte, vão poupar 235 milhões de euros em termos agregados.



Depois, há ainda uma outra fatia, de 70 milhões de euros, que será devolvida aos contribuintes em meados de 2019. Como as tabelas de retenção só se aplicam a salários e a pensões, os restantes rendimentos, nomeadamente os do trabalho independente, bem como rendas, mais-valias, juros e dividendos que os contribuintes optem por englobar, só sentirão o alívio no próximo ano.



O fim da sobretaxa está desenhada para abranger 457 mil famílias que se distribuem dos futuros terceiro ao sétimo escalões de IRS (quem ganha acima de 1.740 euros brutos, sensivelmente).



Por fim, a subida do mínimo de existência, uma espécie de travão que de travão que impede que o IRS deixe os contribuintes com menos do que o mínimo indispensável para viverem, abrangerá 210 mil famílias que pagarão menos 80 milhões de euros.





Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais