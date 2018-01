Carlos Alexandre e Cândida Almeida intimados a testemunhar na "Operação Fizz"

O juiz Carlos Alexandre e a procuradora Cândida Almeida são duas das figuras da justiça portuguesa intimadas para testemunhar em tribunal no julgamento da "Operação Fizz", avança o jornal Público. O julgamento avança na próxima segunda-feira. A magistrada do Supremo Tribunal de Justiça deverá depor na próxima segunda-feira e o juiz deverá ser ouvido na segunda-feira seguinte.



O julgamento não contará com a presença do seu principal suspeito, o ex vice-presidente angolano Manuel Vicente, que as autoridades angolanas se recusam a notificar por entenderem que goza de imunidade.



O jornal relembra que quando a "Operação Fizz" estava na fase de inquérito o magistrado foi interrogado no DCIAP pelas procuradoras que investigaram o seu ex-colega Orlando Figueira. Na altura, terá dito que aquele era o único amigo que frequentava a sua casa. Foi também este amigo quem em 2011, entregou o currículo de um filho de Carlos Alexandre, que andava à procura de emprego, na Sonangol, a petrolífera angolana.