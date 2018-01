Centeno investigado por "recebimento indevido de vantagem"

O Ministério Público está a investigar suspeitas de que Mário Centeno possa ter usado o cargo para obter um benefício ilícito. Segundo uma fonte não identificada afirmou ao Expresso, "o que está em causa é um recebimento indevido de vantagem".





O Ministério das Finanças foi alvo de buscas na sexta-feira. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou no sábado as buscas realizadas "para recolha documental", num inquérito que "não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".

As buscas por magistrados do Ministério Público tinham sido confirmadas também por uma fonte do gabinete do ministro Mário Centeno, depois de a notícia ter sido avançada pelo Correio da Manhã. O jornal avança hoje que os e-mails do ministro foram analisados.

A acção da PJ e do Ministério Público estará ligada ao processo de isenção de IMI a um prédio de uma empresa do filho de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, atribuída depois de o gabinete do ministro ter pedido dois bilhetes para Mário Centeno e o filho irem assistir um encontro com o FC Porto. O pedido consta de um email de 1 de Abril de 2017 na posse do Ministério Público.

A 8 de Janeiro, em Bruxelas, Mário Centeno garantia que "não há polémica rigorosamente nenhuma". "Há um cumprimento escrupuloso do código de conduta a que todos os membros estão obrigados", disse, justificando a troca de e-mails com o Benfica com "questões de segurança" dos membros do Governo.

O "recebimento indevido de vantagem" é o mesmo crime que levou à constituição como arguidos dos secretários de Estado que viajaram a convite da Galp para o campeonato da Europa de França.