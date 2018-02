Ministério Público acredita que Manuel Vicente está em Portugal

O Ministério Público emitiu um mandado de detenção de Manuel Vicente com o objectivo de o notificar da sua condição de arguido no âmbito da Operação Fizz.

O Ministério Público acredita que o ex-vice presidente de Angola estará em Portugal este fim-de-semana e o mandato foi enviado ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Judiciária e PSP.



Isso mesmo é constatável no despacho a que o Negócios teve acesso. "Tendo (o Ministério Público) acabado de tomar conhecimento, através da PSP, da possibilidade de Manuel Domingos Vicente se deslocar a Portugal no decurso do próximo fim-de-semana, vem, nos autos à margem referenciados, requerer a V.a Ex.a se digne determinar a emissão de mandados para que o mesmo seja notificado do teor da acusação e preste TIR (com indicacação de morada em Portugal), advertindo-o, nomeadamente, da possibilidade de abertura de instrução, a fim de que os autos possam prosseguir os demais termos" lê-se no referido documento.