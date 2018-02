PJ faz buscas a escritório de Álvaro Sobrinho

Bruno Simão/Negócios

Álvaro Sobrinho, antigo presidente do BES Angola e hoje em dia principal accionista da SAD do Sporting, foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária no passado dia 15 de Fevereiro. A informação é avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que as buscas estão relacionadas com suspeitas de corrupção ao juiz Rui Rangel.



As buscas ocorreram no escritório da Holdimo, nas Amoreiras, e surgem numa altura em que o Ministério Público se prepara para constituir Álvaro Sobrinho como arguido na operação Lex, diz o jornal diário.



Em 2015 Rui Rangel, à data juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, proferiu um acórdão polémico onde levantou o arresto sobre 30 imóveis de Álvaro Sobrinho, no valor de 80 milhões de euros. O arresto tinha sido decretado pelo juiz Carlos Alexandre, invocando suspeitas de branqueamento de capitais, e as autoridades acreditarão agora que o juiz Rui Rangel foi pago para tomar a decisão.

Desencadeada a 30 de Janeiro, a Operação Lex conta com 13 arguidos, incluindo o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante foram suspensos de funções mas aguardarão julgamento em liberdade.



Rui Rangel escolheu João Nabais para seu advogado, Fátima Galante é representada por Paulo Sá e Cunha.