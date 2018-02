Bruno Simão/Negócios

Os 13 visados pela qualificação de insolvência do BES podem ainda contestar a posição que une a comissão liquidatária e o Ministério Público.

Ricardo Salgado encabeça a lista dos 13 responsáveis pela insolvência do BES, na óptica da comissão liquidatária, uma leitura que é validada em "pleno" pelo Ministério Público. 0 procurador propõe o "commissaire aux comptes" e o líder da KPMG como testemunhas.O Ministério Público concorda, em absoluto, com a leitura feita pela comissão liquidatária do Banco Espírito Santo relativamente à queda da instituição financeira. A insolvência é culposa e são 13 os seus responsáveis, entre os quais Ricardo Salgado, José Maria Ricciardi e Amílcar Morais Pires, na óptica do procurador da República Carlos Ribeiro, como o Negócios noticia na edição de hoje No parecer que teve de dar ao relatório elaborado pela comissão liquidatária, em que a insolvência foi considerada culposa, o Ministério Público mostrou "plena concordância" e "total adesão", segundo o documento consultado pelo Negócios na 1.ª Secção do Comércio da Comarca de Lisboa.Percorra a lista em cima para saber quem são os 13 culpados pela queda do BES.