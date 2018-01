Quer ser encarregado de Protecção de Dados? Formação custa 1.350 euros

Chama-se Encarregado de Protecção de Dados (DPO, na sigla inglesa) e, já a partir de 25 de Maio de 2018, vai ser uma figura obrigatória nas organizações que tratam dados sensíveis em grande escala ou que fazem o tratamento de dados pessoais que, pela sua natureza, âmbito ou finalidade, exijam um controlo regular e sistemático.

Criada no âmbito do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), que vem revolucionar o enquadramento jurídico da protecção de dados pessoais, o DPO é uma das novidades deste novo quadro legal, que, por exemplo, impõe um prazo de 72 horas para comunicar incidentes com dados e limita a capacidade das empresas pedirem e usarem dados pessoais ao fim para que realmente se destinam e com uma janela temporal definida.

Só pelo facto de não designarem este encarregado de protecção de dados, que irá monitorizar o cumprimento do regulamento e ser o ponto de contacto com o regulador (a Comissão Nacional de Protecção de Dados), as empresas arriscam pagar uma multa de até 2% do seu volume de negócios, num máximo de 10 milhões de euros. A Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade estimou que serão necessários, pelo menos, 75 mil DPO para os sectores público e privado em todo o mundo – 28 mil só na Europa e nos Estados Unidos.

Para "colmatar as necessidades das empresas nacionais na qualificação dos seus recursos humanos", tendo em vista a aplicação deste regulamento que vigora desde 2016 e está a poucos meses de terminar o período de transição, a AEP – Associação Empresarial de Portugal e a DPO Consulting criaram um programa de formação nesta área da privacidade e protecção de dados, visando preparar os colaboradores das empresas para exercerem esta nova função.

"O cargo do responsável da protecção de dados é particularmente exigente. Constitui o ponto de contacto para a autoridade de controlo, tendo de ter conhecimentos especializados no domínio do Direito e das práticas de protecção de dados, bem como a capacidade para desempenhar as funções de informar e aconselhar, controlar a conformidade, sensibilizar e formar, auditar e cooperar com a autoridade de controlo, entre outras", resumem as organizadoras na página de Internet criada para a formação.



Proteger privacidade e dados pessoais





Dirigida a profissionais que ocupem ou ambicionem ocupar este cargo, assim como a outros elementos na estrutura empresarial, por exemplo do marketing, envolvidos na recolha e tratamento de dados, esta formação profissional custa 1.350 euros e terá lugar nas instalações da AEP, em Leça da Palmeira (Matosinhos). entre 2 de Fevereiro e 10 de Março, ocupando as tardes de sexta-feira (16:30 - 20:30) e as manhãs de sábado (9:30 - 13:30).

A associação empresarial liderada por Paulo Nunes de Almeida e a DPO Consulting, fundada e presidida por Elsa Veloso, que se apresenta como especialista em protecção de dados, prometem que esta formação capacita para o exercício do cargo de Encarregado da Protecção de Dados, "dando-lhe competência para implementar as políticas de privacidade e protecção de dados da empresa, exigida pelo RGPD". Um ano antes da aplicação obrigatória, o tema da protecção de dados estava fora da prioridade das empresas.



"Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, vão ter de respeitar os novos direitos das pessoas como titulares dos seus dados pessoais, sejam elas trabalhadores, fornecedores, clientes, utilizadores ou demais categorias de titulares de dados pessoais", alertam as entidades responsáveis por esta formação que surge a propósito do novo regulamento, uma tentativa de Bruxelas harmonizar a legislação de protecção de dados pessoais em todo o espaço comunitário.