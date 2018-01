Governo angolano já soma quase 5.000 milhões em pagamentos em atraso

Lusa

A informação surge no Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM), documento elaborado pelo Governo angolano e que prevê a aplicação, até final deste ano, de 109 medidas de políticas fiscal, cambial e monetária, bem como garantir maior solidez ao sector financeiro.

No documento, o Governo refere que o trabalho actualmente em curso, no âmbito do Programa de Regularização dos Atrasados do período 2014 a 2016, indica já um "stock superior" a um bilião de kwanzas (4.930 milhões de euros).

"A liquidação destes atrasados, após a devida verificação e validação, é uma prioridade para a política económica, não só pelo facto de o respectivo recebimento ser um direito das empresas credoras, mas também por representar um factor positivo e dinamizador da actividade económica", reconhece o PEM.

Ao acelerar as regularizações dos pagamentos em atraso, estendido pelos anos de 2018 e 2019, o Governo admite que essa injecção permitirá redistribuir a liquidez pela economia, reduzindo os níveis de crédito malparado no sistema bancário.

Contudo, o PEM, tornado público este mês, alerta que as empresas que compõem o Setor Empresarial Público (SEP) também têm um saldo significativo de atrasados com fornecedores. Além disso, várias Unidades Orçamentais, por sua vez, também têm "atrasados significativos" com as empresas SEP, com particular destaque para o grupo Sonangol, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade de TAAG - Linhas Aéreas de Angola, situação "com impacto na sustentabilidade destas empresas".

"Na maior parte dos casos, estes fluxos não se encontram devidamente conciliados e registados, o que eleva significativamente o passivo contingente do Estado e a necessidade de consolidação fiscal", alerta o PEM.

O Governo angolano aprovou em 2017 uma estratégia de emissão directa de títulos do tesouro a taxa fixa e prazos alargados para pagamento de atrasados, priorizando, segundo informação do Ministério das Finanças, sectores mais sensíveis e estratégicos, como a saúde, educação e infra-estruturas, além de projectos em execução no quadro do Programa e Investimentos Públicos.

A Lusa noticiou a 07 de Fevereiro de 2017 que o então Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, autorizou a emissão especial de 402.750 milhões de kwanzas (2.200 milhões de euros à taxa de câmbio da altura) de Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional para pagamento de despesas públicas atrasadas desde 2013.

A informação consta de um decreto assinado por José Eduardo dos Santos, prevendo que a emissão fosse feita "por conversão, após validação, de atrasados da execução orçamental dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016".