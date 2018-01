João Traça: "Governo tem de afectar recursos para as empresas irem para Angola"

1 - O ministro dos Negócios Estrangeiros, SANTOS SILVA (SS), afirmou, no âmbito das relações com Angola, em tom sibilino, que, cito, “ … COM PACIÊNCIA (…) SUPERAREMOS ESSE ‘IRRITANTE’ …”. Como se sabe, a nossa PGR entendeu - e bem – que o processo de MANUEL VICENTE (MV) será julgado em Portugal

NADA ESTÁ ACIMA DA DIGNIDADE DE UM PAÍS

3 - Deixa-se aqui bem claro q, como irá ter lugar, num futuro próximo – tudo aponta para isso -, a substituição da actual PGR, os Portugueses continuarão alerta para denunciar algum “cozinhado” com o(a) novo(a) PGR, no sentido de q este não se oponha à transferência para Angola do processo do MV