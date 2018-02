MPLA defende Isabel dos Santos

DR

O MPLA apontou este domingo, 18 de Fevereiro, obstruções ao processo de transição política em Angola, defendendo que a presença regular de Isabel dos Santos, filha do ex-chefe de Estado e presidente do partido, José Eduardo dos Santos, na sede nacional é normal.



A posição surge numa nota divulgada pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em resposta a notícias de órgãos locais dando conta de que, desde a saída do poder de José Eduardo dos Santos, a empresária é vista regularmente a trabalhar na sede do partido, no poder desde 1975.



"Há gente que tenta, a todo custo, obstruir o processo de transição em curso", critica o MPLA, na nota pública.

Colocada na presidência do conselho de administração da petrolífera Sonangol pelo pai, então Presidente da República, em Junho de 2016, Isabel dos Santos foi exonerada das funções em Novembro passado, pelo novo chefe de Estado, João Lourenço, que é vice-presidente do MPLA.



O partido refere que, desde que José Eduardo dos Santos "lançou as bases para que a transição política em Angola se desenvolvesse com a acuidade que se impõe", têm surgido "uns tantos ‘advogados em causa própria', ávidos para a obstrução do processo, especulando e espalhando muito intriga e difamação".



"Questionar, por exemplo, a presença de um militante, no caso vertente a camarada Isabel dos Santos, militante do MPLA, que tem direitos e deveres como tal e como cidadã, à sede nacional do partido é a mais evidente deturpação dos factos. O MPLA não pode e não vai vergar-se a intrigas baratas e ao segregacionismo de quem quer que seja", enfatiza a nota do partido, liderado por José Eduardo dos Santos. Refere-se ainda que o MPLA "é um partido integrador, que não discrimina nem exclui ninguém".



"Se até mesmo aqueles que ontem pertenceram a outros partidos hoje convivem no seio do MPLA com todo o à vontade, porque não aqueles que nasceram dentro dele?", questiona a nota do partido, sobre as críticas à presença assídua de Isabel dos Santos na sede, em Luanda.



Desde que deixou a Presidência da República em Setembro, ao fim de 38 anos, José Eduardo dos Santos tem trabalhado regularmente na sede do MPLA, partido a que continua a presidir, tendo orientado várias reuniões, entre o bureau político e o comité central, só desde Dezembro.



João Lourenço foi eleito Presidente da República nas eleições gerais de agosto, pelo MPLA, e tem traçado uma política de combate à corrupção e ao desvio de dinheiros públicos, criticando a impunidade do passado. Afastou ainda vários filhos e outros elementos próximos do anterior chefe de Estado da administração de várias empresas e instituições públicas, granjeando um forte apoio popular interno.



Com José Eduardo dos Santos na presidência do MPLA e João Lourenço na Presidência da República, a oposição angolana tem acusado a actual estrutura no poder de bicefalia, uma crítica que é oficialmente desmentida.



O Presidente angolano disse, contudo, a 8 de Janeiro, que não sente crispação com o ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, mas aguarda que cumpra o compromisso anteriormente assumido, de deixar a vida política (e a liderança do partido) em 2018. "Só a ele compete dizer se o fará, se vai cumprir com esse compromisso. Quando isso vai acontecer, só a ele compete dizer", disse João Lourenço.