Paulo Portas: transição em Angola "é para levar a sério"

O antigo vice-primeiro-ministro recusou-se a comentar o relacionamento entre Portugal e Angola, referindo apenas que o relacionamento com os países lusófonos é muito importante para a afirmação de Portugal no mundo.

O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), Paulo Portas, afirmou esta terça-feira, 16 de Janeiro, que a transição em Angola "é para levar a sério" e não "cosmética" como alguns analistas disseram.

Falando num encontro com empresários na sede da CCIP, em Lisboa, sobre as perspectivas económicas e riscos políticos para 2018 em diferentes geografias do mundo, o ex-ministro e ex-líder do CDS-PP disse que no caso de Angola "é uma transição para levar a sério", tendo também sinalizado como positivas as mudanças na política cambial e na de concorrência daquele país africano.