S&P: Moçambique não regressa aos mercados sem acordo com FMI

Moçambique é o país da África subsariana com a maior percentagem de dívida em moeda estrangeira (84%), refere um relatório da Standard & Poor's. País não voltará aos mercados antes de um acordo com o FMI.

"Moçambique tem a maior percentagem de dívida em moeda estrangeira face ao total de dívida, 84%, em parte devido à emissão do 'eurobond'", escrevem os analistas da agência de notação financeira S&P.





Segundo um relatório sobre a emissão de dívida prevista para os países da África subsariana este ano, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, Moçambique não deverá voltar aos mercados financeiros internacionais "em 2018, devido ao recente incumprimento financeiro" sobre o pagamento da emissão de dívida em moeda estrangeira ('eurobond') de 2016 e dos empréstimos das empresas públicas.