Zuma demite-se da presidência da África do Sul

Jacob Zuma demitiu-se de presidente da África do Sul esta quarta-feira, 14 de Fevereiro, depois de ter estado sob forte pressão para abandonar o cargo. A notícia está a ser avançada pela imprensa internacional.

Zuma diz que "não está acima da reprovação", revela a Bloomberg, acrescentando que respeita a Constituição do país. O anúncio foi feito numa declaração televisiva, num discurso que durou meia hora.

O político de 75 anos diz discordar da forma como o Congresso Nacional Africano (CNA) o empurrou para uma saída antecipada.





"Decidi demitir-me do cargo de presidente da República com efeitos imediatos, apesar de discordar da direcção do meu partido", afirmou Zuma, numa declaração transmitida pela televisão.