Corrida às livrarias nos EUA para livro sobre primeiro ano da administração Trump

"Decidiram antecipar a publicação ontem à tarde. Não foi a tempo de antecipar a entrega dos livros. Apenas as livrarias que já os tinham recebido estão a vender", explicou à Lusa uma funcioáaria da Barnes & Noble em Union Square, na cidade de Nova Iorque.





A mesma funcionária diz que, uma hora depois de abrir as portas, a livraria já tinha recebido dezenas de pessoas a procura do livro.