Director da Agência Nacional de Segurança dos EUA vai deixar o cargo

Mike Rogers, director da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos vai abandonar o cargo esta primavera, avança a Reuters esta sexta-feira, 5 de Janeiro. Rogers espera que o seu sucessor seja nomeado e aprovado pelo Senado ainda este mês.

A saída do director da NSA já vinha sendo antecipada por alguns órgãos de comunicação norte-americanos, por causa da pressão de que terá sido alvo por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretendia que o responsável pela agência de segurança o protegesse na investigação sobre a ingerência russa nas eleições presidenciais que está em curso.

Em Junho, a Newsweek tornou público o conteúdo de um documento da NSA onde era referido um telefonema do presidente dos Estados Unidos a pressionar Rogers a fazer uma declaração pública, onde garantisse não existirem provas da relação entre a campanha de Trump e os russos. Um pedido que o director da agência recusou.

A NSA foi um dos organismos responsáveis por um relatório emitido no ano passado, com evidências de que agências russas levaram a cabo ciberataques com o objectivo de favorecer o então candidato republicano.

Donald Trump sempre negou a intromissão de Moscovo nas eleições, atacando as conclusões da investigação com o argumento de que está em curso uma "profunda conspiração" contra si.