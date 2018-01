Trump arranca mandato com mais derrotas do que vitórias

Investigação a ligações à Rússia Indiferente aos inúmeros desmentidos e à decisão presidencial de demitir James Comey da chefia do FBI, quando já estavam sob investigação as alegadas ligações de Trump a Moscovo, a justiça americana prossegue o seu caminho. Há vários elementos próximos do presidente, como o filho e o genro ou o já demitido conselheiro Michael Flynn, implicados numa alegada conspiração com o Kremlin. O fumo adensa-se. Muro ainda sem betão Foi uma das principais e mais polémicas promessas feitas na campanha para a Casa Branca. Trump prometia construir um "muro espectacular" na fronteira com o México, país presidido por Enrique Peña Nieto, e garantia que seria este país a pagar os custos da construção. Até agora não foi ainda erguido nenhum centímetro novo de betão e os quilómetros de muro que existem foram construídos ao longo das últimas décadas. Revogar e substituir o Obamacare Mesmo com maioria republicana no Congresso, Trump não conseguiu revogar o Obamacare. Reduziu os subsídios às seguradoras, dificultando o acesso a seguros de saúde pelas classes com menos recursos, e assinou um decreto cuja consequência é o aumento do prémio dos planos de saúde dos já doentes. Porém, não revogou nem substituiu o Obamacare. Maioria no Senado mais estreita A derrota do republicano Roy Moore - que apesar de acusado de abuso sexual a menores teve o apoio de Trump - nas eleições para o Senado no Alabama, tornou Doug Jones o primeiro democrata, em 25 anos, a vencer naquele Estado. Este resultado estreita a maioria republicana no Congresso, que é agora de 51 em 100, e reforça as possibilidades dos democratas recuperarem a maioria nas intercalares de Novembro. Guerra de ameaças com Pyongyang O politicamente incorrecto de Trump ganhou ainda maior expressão ao nível diplomático. Perante a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte, Trump enveredou numa escalada retórica com Kim Jong-un, a quem chamou "rocket man". Ao invés de acalmar a tensão na península coreana, Trump agravou-a, com Pyongyang a repetir lançamentos de mísseis. Via aberta para Moscovo na Síria A forma como Trump geriu a crise síria reforçou a capacidade de acção da Rússia na região. Ao concentrar todos os esforços no combate ao Daesh, permitiu que o presidente sírio al-Assad, aliado de Moscovo, reconquistasse o controlo do país. Além de abrir a porta para que a Rússia seja determinante no futuro da Síria, deixou a maioria sunita nas mãos da al-Qaeda, que está a recuperar força e capacidade de acção. China lidera a globalização O proteccionismo e unilateralismo advogados por Trump permitiram à China assumir a liderança do processo da globalização. No ano passado, em Davos, o presidente chinês Xi Jinping não enjeitou esse papel. E no congresso do PCC, em Outubro, Jinping confirmou que a China pode ser exemplo para outros Estados que queiram "acelerar o seu desenvolvimento e em simultâneo preservar a sua independência". O anti-multilateralismo Em Janeiro de 2017, Trump ordenou a retirada dos EUA do Acordo Transpacífico (TPP), negociado com a UE. E ainda esta semana reiterou que acabar com a NAFTA (EUA-Canadá e México) resultará num "melhor acordo" para os EUA. Apesar da oposição ao multilateralismo, Trump assumiu que afinal a NATO não é obsoleta e até encontrou méritos na acção da ONU. "Travel ban" só à terceira Esta é, para já, uma "meia-vitória" do presidente americano, que só à terceira ordem executiva viu o Supremo Tribunal permitir a entrada em vigor da proibição de entrada nos EUA de cidadãos oriundos de um conjunto de países, a maior parte de maioria muçulmana. Contudo, os tribunais de instâncias inferiores que inviabilizaram as duas primeiras ordens de "travel ban" ainda estudam a legalidade desta medida. Pior acordo rasgado Como candidato, Trump disse que o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi "o pior acordo da história dos acordos". Não espantou, portanto, que em Outubro o presidente dos EUA não tenha certificado o cumprimento do acordo por parte de Teerão. Apesar de tal não ser ainda o repúdio do compromisso, o Irão já está a sofrer com a paralisação do investimento externo. Desfazer as regras financeiras Trump desfez o pacote de medidas adoptado por Barack Obama (Dodd-Frank Act) com o objectivo de regular as actividades do sistema financeiro que haviam provocado a crise financeira de 2007-08. Entre as medidas para desmantelar a estrutura regulatória, consta a restrição da acção do Gabinete de protecção financeira dos consumidores. Vitória contra as alterações climáticas Céptico do impacto da acção humana nas alterações climáticas, Trump tinha avisado ao que vinha e cumpriu. Depois de escolher um homem do sector petrolífero (Scott Pruitt) para liderar a Agência de Protecção Ambiental (EPA), assinou ordens executivas que anularam regulações ambientais da era Obama e promoveu o aumento da produção de energia a partir de combustíveis fósseis. A culminar, em Junho retirou os EUA do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas. Maior reforma fiscal em 30 anos Donald Trump prometeu uma revolução fiscal assente num enorme corte de impostos. E apesar de o processo ter sido moroso e repleto de reveses, incluindo a oposição de vários senadores republicanos, o essencial da diminuição de impostos preconizada pela proposta inicial de Trump acabou aprovada no Congresso, entrando em vigor em 2018. Os analistas dizem ser a maior reforma fiscal em 30 anos.

No plano externo, o proteccionismo e anti-multilateralismo de Trump encontraram par na vontade da China assumir a liderança do mundo global, o que diminui e fragiliza o papel dos Estados Unidos numa ordem internacional cada vez mais desordenada e multilateral.



Mas nem tudo foi mau para Trump. Foi sob a batuta do actual presidente que a maior economia mundial reforçou quase todos os indicadores e que foi aprovada a maior reforma fiscal em 30 anos.



Neste contexto, Trump completa o primeiro ano do mandato presidencial com a pior taxa de popularidade quando comparada com os últimos sete presidentes.







Há um ano, quando Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, persistia uma dúvida central: iria o magnata mudar tudo e desafiar todas as regras vigentes ou poderia a Casa Branca ter um efeito normalizador capaz de lhe atribuir um perfil presidencial.Volvidos 12 meses, parte da dúvida está desfeita. Trump promoveu uma governação que foi tudo menos ordinária. Redefiniu a presidência e infringiu todas as normas, recorrendo a ataques e insultos que desagregaram ainda mais a já polarizada sociedade norte-americana.Já as mudanças prometidas pelo presidente "anti-establishment" nem sempre se concretizaram, ou apenas parcialmente. Trump não foi o agente da mudança do sistema. Pelo contrário, foi aliado de poderosos sectores (financeiro e petrolífero), onde promoveu algumas das maiores alterações, como a desregulamentação financeira ou a recolocação dos EUA no paradigma dos recursos fósseis.