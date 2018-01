Vírus das "fake news" contagia mais a direita americana

As notícias falsas ganharam muita popularidade, mas o seu consumo está concentrado num grupo específico. Os 10% de norte-americanos mais conservadores foram responsáveis por quase seis em cada dez visitas a sites de "fake news". No entanto, mesmo essas pessoas, leram mais sites de notícias "reais". Na realidade, as pessoas que lêem mais notícias são aquelas que consultam mais sites de notícias falsas.



Embora o termo "fake news" seja hoje utilizado com frequência – tornou-se até um insulto dirigido aos media – sabemos muito pouco sobre o seu consumo. Esta semana foi publicado o primeiro estudo com dados sólidos sobre o tema: em vez de inquéritos aos utilizadores, foi analisado o histórico de navegação online de 2.500 americanos, entre 7 de Outubro e 14 de Novembro de 2016, o que abrange o último mês de campanha presidencial e a semana posterior ao escrutínio.



Os autores – Andrew Guess, Brandan Nyhan e Jason Reifler – concluem que um em cada quatro americanos visitou um site de notícias falsas, com o Facebook a servir como a principal plataforma para aceder a essas páginas. Contudo, esta dieta não é homogénea. A incidência é muito maior junto das pessoas com hábitos de consumo de media que indiciam que estão ideologicamente mais à direita. Isto é, aqueles que vêem mais a Fox News e lêem menos o New York Times tendem a consumir mais notícias falsas.



O grupo de 10% mais à direita foi responsável por quase 60% das vistas a sites de "fake news", tendo lido uma média de 33 artigos dessa natureza durante o período em análise.



Ainda assim, mesmo entre os apoiantes de Donald Trump, os sites de notícias falsas representaram "apenas" 6,2% de todas as páginas de notícias visitadas (entre a falange pró-Clinton era 0,8%). A "câmara de eco" em que algumas pessoas podem viver online é "profunda", mas "estreita", concluem os autores. Só uma minoria parece ler muitas notícias falsas.



Embora os sites de "fake news" sejam muito visitados, ainda representam uma pequena fatia das notícias lidas, tanto à esquerda como à direita. Mesmo os ultra-conservadores (os tais 10% mais à direita) lêem mais notícias reais do que falsas. "Em geral, o consumo de notícias falsas parece ser um complemento e não um substituto para as ‘hard-news’ – visitas a sites de notícias falsas são mais elevadas entre pessoas que consomem mais ‘hard-news’ e isso não diminui substancialmente entre os sujeitos com mais conhecimento político", pode ler-se no estudo.



Ou seja, não é claro que tenha havido um impacto decisivo das notícias falsas na eleição de Donald Trump. É possível que a cobertura dos media tradicionais tenha sido mais importante, com uma cobertura da campanha democrata bastante concentrada na polémica dos emails de Hillary Clinton.



Porém, esse efeito não se pode totalmente excluído, principalmente se tivermos em conta Estados renhidos e diferenças demográficas. Os eleitores mais velhos parecem ser muito mais susceptíveis a visitar sites de notícias falsas e entre as pessoas com mais de 60 anos, mesmo as moderadamente de esquerda leram mais notícias falsas pró-Trump do que pró-Clinton. David Rand, professor de Yale, avança ao NYT a hipótese de eleitores mais velhos e menos qualificados que mudaram o voto de Obama para Trump serem dos mais enganados por "fake news".



Os fact-checks deveriam contribuir para corrigir essa informação falsa, mas o estudo conclui que esses textos não estão a chegar às pessoas que mais poderiam ajudar. Entre os sujeitos que leram pelo menos uma notícia falsa, nenhum (!) viu o fact-check que a desmentia.

