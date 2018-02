Kim Jong-Un convida presidente sul-coreano a ir a Pyongyang

O dirigente norte-coreano, Kim Jong-Un, convidou o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a participar numa cimeira em Pyongyang, anunciou este sábado Seul.

De acordo com o convite, transmitido pela irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-Jong, que se encontra de visita na Coreia do Sul para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno, o dirigente está pronto para se reunir com Moon "tão brevemente quanto possível", segundo um porta-voz da Casa Azul, a presidência sul-coreana.