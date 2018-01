Americanos podem ter de pagar pelo satélite perdido no lançamento da SpaceX

Os contribuintes americanos podem acabar por ter de pagar pelo satélite que desapareceu no lançamento da Space Exploration Technologies, de Elon Musk, ao cair no oceano, no início do mês, e que faz parte da missão confidencial “Zuma” do Governo dos EUA.

Ainda restam perguntas sobre a operação, que parece ter sido um fracasso apesar do lançamento bem-sucedido de um foguete e do pouso do primeiro estágio. Mas a SpaceX e a Northrop Grumman, construtora do satélite, não deverão arcar com os custos. As empresas provavelmente assinaram contratos com o Governo que limitam as suas responsabilidades em relação ao satélite perdido, segundo vários especialistas do sector.

"O lançamento de naves espaciais em órbita é um negócio arriscado", disse Peter Elson, director de operações da equipa aeroespacial da corretora de seguros Jardine Lloyd Thompson Group. "A política do governo americano tem sido não pagar seguro. Quando algo corre mal, entregam a conta ao contribuinte."