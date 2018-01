Angola prevê encerrar nove embaixadas e 18 consulados, incluindo em Portugal

A proposta citada pela Lusa é do secretário para os Assuntos Diplomáticos do Presidente da República de Angola. O objectivo é poupar mais de 60 milhões de euros.

O Governo angolano está a estudar a possibilidade de encerrar nove embaixadas e 18 consulados-gerais, nomeadamente em Lisboa, Faro e Macau, além de 10 representações comerciais, incluindo em Portugal.



Estes encerramentos terão como objectivo poupar mais de 66 milhões de dólares, avança a agência Lusa.



A informação consta da proposta elaborada pelo secretário para os Assuntos do Diplomáticos do Presidente da República de Angola, Victor Lima, antigo embaixador em Espanha, entregue este mês ao Ministério das Relações Exteriores e à qual a Lusa teve hoje acesso, no âmbito do redimensionamento da rede diplomática angolana.