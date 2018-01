Arábia Saudita já libertou todos os detidos no Ritz de Riade

Os príncipes, ministros e homens de negócios que estavam detidos no Ritz, de Riade, no âmbito da operação anticorrupção, foram libertados.

Bloomberg / Reuters / Getty Images

As autoridades da Arábia Saudita informaram esta terça-feira, 30 de Janeiro, que todos os detidos no luxuoso hotel Ritz-Carlton, de Riade, no âmbito da operação anticorrupção, já foram libertados.

"Já não há detidos no Ritz-Carlton", afirmou um responsável do governo em declarações à Reuters.

Segundo a agência noticiosa, não é claro quantos suspeitos continuam presos noutros locais da Arábia Saudita, mas acredita-se que alguns terão sido transferidos do hotel para prisões, depois de terem recusado admitir os crimes de que são acusados e fechar acordos com as autoridades.

Na semana passada, o procurador-geral avançou que a maior parte dos envolvidos alcançou acordos financeiros, 90 foram libertados depois de as acusações terem sido retiradas e 95 ficaram detidos, devendo ser levados a tribunal.

No sábado já havia sido noticiado que o príncipe saudita Alwaleed bin Talal foi libertado, depois de ter feito um acordo financeiro com as autoridades do reino.

Entre os detidos estavam dezenas de príncipes, ministros (antigos e actuais) e empresários, apanhados na mega-operação anticorrupção levada a cabo por um comité liderado pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, há quase três meses.

As autoridades não concretizaram se a libertação dos detidos no Ritz implicou um acordo financeiro, mas Riade já havia informado que pretendia arrecadar cerca de 100 mil milhões de dólares com os acordos.

A onda de detenções aconteceu no início de Novembro do ano passado, por acção de um comité específico criado com o objectivo de investigar casos de corrupção detectados no reino.

Este organismo tem o poder de emitir ordens de detenção e de proibição de viajar para o estrangeiro, além de poder congelar bens dos investigados e adoptar outras medidas preventivas ainda antes de os casos chegarem a tribunal.