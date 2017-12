A Autoridade Palestiniana antecipa um recorde de 2,7 milhões de turistas este ano, contra 2,2 milhões em 2016. Qumsieh atribui a ascensão à promoção feita em países islâmicos como a Indonésia e a Turquia e a atracções culturais como o Walled Off Hotel, do artista de rua Banksy, em Belém, frente à barreira de segurança de cimento com 7,9 metros de altura coberta de arame farpado que Israel construiu ao longo - e dentro - da Cisjordânia.



Walled Off Hotel é uma das atracções



Qumsieh disse que o interesse no hotel de três andares, com quartos com vista para o grafitti que cobre essa parte do muro, aumentou os números do turismo. O hotel comentou a decisão de Trump sobre Jerusalém no seu site na internet.



"Desde o anúncio do presidente Trump sobre a transferência da embaixada dos EUA, há potencial de distúrbios na região", diz. "Actualmente, a situação é excelente."



O italiano Mario Ricci, de 38 anos, visita Belém pela primeira vez este ano. Diz que não teme pela sua segurança, mas lamenta que os atritos se tenham agravado com a declaração dos EUA.



"Escolhi a época do Natal para estar aqui porque queria viver e sentir o espírito do Natal", disse. "É triste o que está a acontecer nesta parte do mundo. Esta é a cidade da paz e o que Trump fez só incendiará a região, não trará paz."



O ministério teme que o turismo seja afectado se as tensões não forem neutralizadas, disse Qumsieh. Nos últimos anos, a violência com Israel teve um forte impacto nas visitas à região.

