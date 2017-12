Brasil e Venezuela travam braço de ferro

O Governo brasileiro indicou que, a confirmar-se a decisão de declarar o embaixador daquele país na Venezuela, Ruy Pereira, como ‘non grato’ (indesejado), irá aplicar “medidas recíprocas”, criticando o “carácer autoritário” do executivo de Nicolás Maduro

"Caso se confirme, essa decisão demonstra, uma vez mais, o carácter autoritário da governação de Nicolás Maduro e a sua falta de disponibilidade para qualquer tipo de diálogo", disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.





A tutela do Governo de Michel Temer informou, na mesma nota, que "teve conhecimento" da decisão da presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez, de que este órgão "tinha decidido declarar o embaixador do Brasil em Caracas [capital de Venezuela] como ‘persona non grata’".





Caso isso aconteça, "o Brasil aplicará as devidas medidas recíprocas", adianta o Ministério das Relações Exteriores.