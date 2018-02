EUA quer impor tarifas na importação de alumínio

Depois das máquinas de lavar e dos painéis solares, chegou a vez do alumínio. O Governo norte-americano prossegue a sua agenda proteccionista e prepara-se agora para impor tarifas ao alumínio importado.

A notícia está a ser avançada pela Bloomberg e dá conta que o Departamento do Comércio vai recomendar ao presidente Donald Trump que a tarifa sobre o alumínio importado seja de 7,7%. Mas as taxas são diferentes consoante o país. Para o metal comprado à China, Rússia, Venezuela e Vietname o governo norte-americano pretende impor uma tarifa de 23,5%.

A recomendação surge depois de no ano passado Donald Trump ter instruído o Departamento do Comércio a estudar se a importação de alumínio e aço estava a colocar em causa a segurança nacional. No passado tinha já referido que a indústria do aço e alumínio nos EUA estava a ser "dizimada" por práticas de "dumping" de muitos países.

De acordo com a Bloomberg, Trump está a enfrentar a oposição de vários membros do seu partido, que receiam uma retaliação por parte de países como a China caso os EUA avance com tarifas nas matérias-primas. O presidente dos EUA disse numa reunião recente que "todas as opções estavam em cima da mesa" e entre elas estão as tarifas.

No mês passado Trump anunciou a imposição de tarifas de até 50% sobre painéis solares e máquinas de lavar importadas, naquele que foi considerado o primeiro grande passo proteccionista do presidente dos Estados Unidos.