Mapa: Como o mundo vai crescer ao ritmo mais rápido desde 2010

O FMI reviu em alta as suas estimativas para o crescimento da economia mundial, antecipando a expansão mais forte desde 2010. Veja quanto vão crescer as principais economias.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a economia mundial terá crescido 3,7% em 2017, uma percentagem que fica 0,1 pontos percentuais acima das anteriores projecções realizadas em Outubro devido a "notáveis surpresas na Europa e na Ásia".

Para 2018 e 2019 o crescimento antecipado é ainda mais forte, com o FMI a apontar para uma expansão de 3,9% em ambos os anos. Com esta actualização, revelada hoje pelo instituto com sede em Washington, o FMI estima que a economia mundial vai crescer ao ritmo mais forte desde 2010, puxado sobretudo pelo comportamento das economias avançadas, como os EUA, a Alemanha ou a China, nas quais é esperado um crescimento acima de 2% para ambos os períodos.

Nesta actualização intercalar do "World Economic Outlook Update", o FMI antecipa um crescimento de 2,2% em 2018 e de 2% em 2019 para a Zona Euro e justifica as estimativas mais optimistas para os Estados Unidos com as alterações nas regras e nos estímulos fiscais que Donald Trump conseguiu recentemente fazer passar no Senado.

No mapa em cima veja as novas projecções da instituição liderada por Christine Lagarde para as principais economias mundiais. Em baixo veja o vídeo com o resumo das novas projecções.