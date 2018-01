Príncipe saudita Alwaleed bin Talal libertado após acordo financeiro

Quase três meses depois de ter sido "apanhado" na operação anticorrupção na Arábia Saudita, o bilionário fechou um acordo financeiro com as autoridades e foi libertado.

Bloomberg

O príncipe saudita Alwaleed bin Talal foi libertado este sábado, quase três meses depois de ter sido detido no âmbito da operação anticorrupção levada a cabo por um comité liderado pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman.



A sua libertação aconteceu poucas horas após ter confessado, em entrevista à Reuters, que esperava ser inocentado e colocado em liberdade dentro de poucos dias. A entrevista foi realizada no hotel Ritz-Carlton, em Riade, onde os suspeitos têm estado detidos.



De acordo com a agência noticiosa, fonte oficial do reino revelou que Alwaleed foi libertado porque fez um acordo financeiro com as autoridades.



"O procurador-geral aprovou esta manhã o acordo que foi alcançado com o príncipe Alwaleed bin Talal, e o príncipe voltou para casa", informou a fonte, sem adiantar detalhes sobre os termos do acordo.



A libertação do bilionário saudita segue-se à de várias outras figuras centrais da mega-operação anticorrupção, na sexta-feira, sugerindo que a investigação deverá ser concluída brevemente.



Alwaleed bin Talal, suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro, pagamento de subornos e extorsão, estava detido no luxuoso hotel da capital da Arábia Saudita desde o início de Novembro, juntamente com dezenas de príncipes, ministros (actuais e antigos) e empresários.



Segundo as autoridades, vários empresários fecharam acordos financeiros com as autoridades e já foram libertados, enquanto 95 pessoas continuam detidas e deverão ser julgadas.



A Arábia Saudita espera arrecadar 100 mil milhões de dólares com os acordos financeiros.