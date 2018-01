Sobe para 19 o número de mortos em ataque a hotel em Cabul

O ataque ao hotel Intercontinental, em Cabul, reivindicado pelos talibãs, resultou na morte de pelo menos 19 pessoas, segundo o mais recente balanço das autoridades, que admitem, contudo, que estes números ainda podem aumentar.

Wahid Majroh, porta-voz do ministério da Saúde do Afeganistão, informou que foram levados para hospitais da cidade 19 corpos, sendo que seis das vítimas já foram identificadas como estrangeiros. O ataque resultou ainda em 12 feridos.

De acordo com porta-voz do ministério do Interior, Najib Danesh, os cinco atacantes foram mortos.

"Ontem à noite [sábado], o hotel Intercontinental (...) foi atacado. O ataque foi realizado por cinco dos nossos 'mujahidines' em busca de martírio", declarou o porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, num comunicado.





O ataque terminou hoje de manhã, 12 horas depois de um grupo armado ter invadido o hotel de luxo.





O grupo de atacantes entrou na unidade hoteleira pouco depois das 21:00 locais (17:30 de Lisboa) de sábado e fez explodir uma granada para abrir caminho antes de começar a disparar sobre seguranças e clientes.