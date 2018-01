Trump acusa democratas de pensarem mais nos imigrantes ilegais do que no país

O fracasso no acordo para o Orçamento no Senado levou ao encerramento parcial dos serviços do Governo dos Estados Unidos.

O Presidente dos Estados Unidos acusou, este sábado, os democratas de pensarem nos "imigrantes ilegais" antes do exército ou da segurança das fronteiras, revela a Lusa. Estas declarações surgem depois do encerramento parcial da Administração Federal ("shutdown") causada pelo fracasso de um acordo para o Orçamento no Senado.





"Os democratas estão muito mais preocupados com os imigrantes ilegais do que o nosso grande exército ou a segurança em nossa fronteira perigosa do sul", declarou Donald Trump, durante a madrugada no Twitter.