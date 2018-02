Trump sugere que professores andem armados

O presidente norte-americano, que hoje esteve reunido com sobreviventes do tiroteio de dia 14 de Fevereiro numa escola da Florida, é favorável à ideia de os professores andarem armados se tiverem um treino especial para esse efeito.

Donald Trump esteve hoje reunido com alunos, pais e professores, nomeadamente sobreviventes do tiroteio de dia 14 de Fevereiro no liceu Stoneman Douglas, em Parkland (Florida), para debater o tema da violência com armas nas escolas.

Este mais recente tiroteio numa escola norte-americana, que provocou 17 mortos e 14 feridos, levou a manifestações por todo o país.

Trump comprometeu-se a trabalhar no sentido de evitar futuros tiroteios em escolas do país e afirmou que Nikolas Cruz, o autor do tiroteio no liceu Stoneman Douglas, "é um indivíduo doente".

O presidente norte-americano defendeu, nesta mesma sessão, que os professores possam ter licença de porte de arma, bem como treino adequado, para poderem andar armados nas escolas e evitar futuros tiroteios.



"Se tivermos professores especializados em armas de fogo, eles podem muito bem acabar rapidamente com qualquer tiroteio na escola", declarou Trump, citado pelos meios de comunicação social.



E prosseguiu: "vamos analisar afincadamente essa possibilidade; creio que muitas pessoas se mostrarão contra, mas também acho que muitas pessoas irão gostar da ideia".