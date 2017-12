27% dos portugueses têm (pouco) dinheiro debaixo do colchão

Os portugueses estão entre os europeus que mais gostam de usar notas e moeda no dia-a-dia, mas são os que menos dinheiro trazem na carteira, e dos que menos dinheiro guardam debaixo do colchão.



Estes são alguns dados do primeiro inquérito à utilização de dinheiro pelas famílias nas 19 economias da Zona Euro, um estudo encomendado pelo BCE. Algures entre Outubro de 2015 e Julho de 2016, mais de 65 mil pessoas em 17 países andaram com um dia com diário em que registaram as suas compras e respectivo meio de pagamento num total de quase 130 mil transacções (Holanda e Alemanha já faziam um exercício deste tipo que foi aproveitado). Destes participantes, 28 mil ainda responderam a um inquérito sobre como avaliam o seu acesso e utilização de meios de pagamento.



Os resultados tratados e harmonizados para as 19 economias da Zona Euro foram publicados no final de Novembro, e são uma primeira luz sobre o comportamento de pagamento dos consumidores europeus e a sua relação com o dinheiro, seja em notas e moedas ou na versão electrónica.



Sobre Portugal mostram por exemplo que os portugueses estão entre os europeus que mais vezes pagam em dinheiro vivo as compras do dia a dia (usam-no em 8 em cada dez transacções). Mas ao mesmo tempo são os que menos notas e moedas trazem na carteira: em média apenas 29 euros, menos de um terço do que se passa na Alemanha, por exemplo. E não é apenas na carteira que trazem pouco dinheiro: é também debaixo do colchão. É que se 27% diz que tem uma reserva de dinheiro em casa (um valor acima da média da Zona Euro, de 24%), só 7% desse grupo tem mais de mil euros em casa (o que compara com 12% na média da Zona Euro), enquanto mais de metade (55%) tem menos de 250 euros como reserva (45% na Zona Euro).



O relatório ("The use of cash by households in the euro area") é essencialmente descritivo e espreita várias outras dimensões da utilização do dinheiro, desde diferenças entre tipos de negócios, prevalência e facilidade de acesso a cartões bancários, passando por fontes de dinheiro (mais de metade dos gregos ainda recebe rendimentos em dinheiro vivo), por facilidade e custos de utilização de caixas multibanco ou finalidades para o dinheiro vivo – por exemplo como reserva de valor em casa ou para pagamentos anónimos.



Nos dados, Portugal está também em evidência na facilidade de acesso a levantamentos de dinheiro (97% diz que é fácil ou muito fácil levantar dinheiro nos multibancos ou balcões) e 75% diz que não paga qualquer taxa por essa operação (atrás apenas de Malta), o que pode ajudar a explicar por que razão os portugueses trazem consigo tão pouco dinheiro na carteira e no colchão.





