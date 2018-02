Costa reitera a Rajoy apoio de Portugal a candidatura de Luis de Guindos ao BCE

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou hoje o apoio a uma candidatura do espanhol Luis de Guindos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), no decorrer de uma reunião em Madrid com o homólogo espanhol.

De acordo com fonte do gabinete do chefe do Governo português, António Costa reiterou a Mariano Rajoy o apoio de Portugal a uma eventual candidatura de Luis de Guindos, actual ministro da Economia de Espanha, à vice-presidência do BCE.

A mesma fonte recordou que este tipo de apoios mútuos "é normal" quando estão em causa altos cargos internacionais, apontando o caso do apoio espanhol na eleição do ministro das Finanças português, Mário Centeno, para a presidência do Eurogrupo.