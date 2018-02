Haruhiko Kuroda nomeado para mais cinco anos à frente do Banco do Japão

O primeiro-ministro japonês nomeou Haruhiko Kuroda para um novo mandato à frente da autoridade monetária do país. Kuroda deverá cumprir assim mais cinco anos ao comando do Banco do Japão.

Haruhiko Kuroda deverá manter-se ao comando do banco central do Japão por mais cinco anos. O primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, nomeou Haruhiko Kuroda para liderar o Banco do Japão por mais um mandato, ou seja mais cinco anos. Esta nomeação seguiu já esta sexta-feira para o parlamento do país.





Masayoshi Amamiya, que já pertencia ao banco central, e Masazumi Wakatabe, professor universitário, foram nomeados vice-governadores. De acordo com a Bloomberg, estas nomeações vão dar estabilidade à terceira maior economia do mundo e pode significar que o programa de elevados estímulos monetários vai manter-se.