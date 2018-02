As reuniões, que foram convocadas pelo italiano Roberto Gualtieri, presidente da Comissão de Economia do Parlamento Europeu, vão decorrer à porta fechada e só os deputados da comissão podem participar.



Nos processos de selecção que ocorreram até agora, o Parlamento Europeu organizou audiências com a pessoa designada para o lugar pelo Eurogrupo e emitiu uma opinião, mas desta vez pretende debater antecipadamente com os candidatos.



O veredicto do Parlamento Europeu não é vinculativo.



Há várias semanas que o Parlamento Europeu tem insistido para que o Eurogrupo apresente uma lista com vários candidatos e que entre eles estejam mulheres, já que até hoje só existem duas mulheres entre os 25 membros do Conselho do BCE, do qual fazem parte os governadores dos 19 bancos centrais da Zona Euro e seis membros do comité executivo da instituição.



O BCE também vai emitir uma opinião não vinculativa sobre o candidato, que deverá receber o apoio dos líderes da União Europeia no Conselho Europeu marcado para 22 de Março.

O novo vice-presidente vai substituir o português Vítor Constâncio (na foto) no comité executivo do BCE, cujo mandato termina em 31 Maio.Espanha já anunciou que apresentará um candidato para o lugar, que deverá ser o ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, embora o nome ainda não tenha sido divulgado oficialmente. A Irlanda já anunciou a candidatura do governador do Banco Central irlandês, Philip Lane.Depois de apresentadas as candidaturas, o Parlamento Europeu vai ter reuniões com os candidatos no próximo dia 14 de Fevereiro, antes de o Eurogrupo decidir o escolhido para o lugar, em 19 de Fevereiro.