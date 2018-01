Novo PSD de Rio já tem dossiês para tratar com PS

Rio não quer debater já com Costa, adiando o frente-a-frente para quando as fragilidades do Governo estiverem "completamente à vista". No entanto, ao mesmo tempo que reorganiza, o partido, há temas que obrigam o novo líder do PSD a definir-se face ao PS.

Rui Rio foi eleito presidente do PSD este sábado com 54% dos votos, contra 46% de Pedro Santana Lopes. No discurso de vitória, o ex-autarca do Porto prometeu construir uma "alternativa à governação da actual frente de esquerda". Para já, quer fazer uma "oposição firme e atenta mas nunca demagógica e populista". Nos próximos meses, e apesar de não estar na Assembleia e de ter a casa para arrumar - o novo líder já mandou até recados internos ao dizer que o "PSD não foi fundado para ser um clube de amigos" -, Rio terá de dar indicações à bancada parlamentar sobre uma série de assuntos que estão pendurados e que exigem diálogo, concertação ou até tomadas de posição face ao PS. Durante a campanha, Rio apresentou-se como mais conciliador do que Santana na relação com o PS, justificando-o com a necessidade de evitar que os partidos fiquem "de costas voltadas", mas ainda não é certo como agirá em cada uma dos dossiês mais prementes que terá de gerir com o Governo. Aqui fica a lista dos temas mais imediatos nas relações entre o PSD de Rio e o Governo de Costa.

Eleição de órgãos pelo Parlamento

Os deputados vão eleger brevemente órgãos externos ao Parlamento, e num dos casos a lei pede uma maioria de dois terços, o que implica um acordo entre PSD e PS. Na quarta-feira, os deputados vão ouvir Fernando José dos Santos Anastácio, que é candidato ao Conselho Superior de Segurança Interna, depois de Jorge Lacão ter sido chumbado duas vezes. A votação pode acontecer já esta sexta-feira. Além disso, a Assembleia tem de eleger cinco nomes para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Neste caso não é precisa uma maioria de dois terços, mas é habitual a lista de nomes apresentados resultados de um diálogo entre PS e PSD.

Lei de financiamento dos partidos

É um dos primeiros dossiês que a nova liderança terá de decidir. O decreto que põe fim aos limites do financiamento privado e que favorece o regime de isenção do IVA foi vetado pelo Presidente da República e pode voltar ao Parlamento. Em Dezembro, o PSD colocou-se ao lado do PS e da restante esquerda. Agora, Rui Rio vai ter de decidir que posição o partido vai assumir. Se volta atrás ou se dá de novo a mão à esquerda.

Regulamentar a UBER

O Governo quer fechar a regulamentação da Uber durante este mês de Fevereiro e admite convergência com o PSD em alguns pontos. A legislação está no Parlamento há cerca de um ano e tem sido sucessivamente adiada, com as eleições autárquicas e o próprio Orçamento do Estado para 2018 a sobreporem-se àquela discussão. O objectivo desta legislação é regulamentar a actividade de transporte feita a partir de plataformas electrónicas, como é o caso da Uber, mas também da Cabify.

Programa de Estabilidade

Em Abril, o Governo terá de enviar para Bruxelas o Programa de Estabilidade onde traça as metas económicas e financeiras para os próximos quatro anos. O documento tem evidenciado divergências entre a maioria parlamentar de esquerda, mas como não precisa de ser votado no Parlamento acaba por não se traduzir num problema para geringonça. Por outro lado, nos últimos anos, o PSD tem reclamado que o PS devia falar com o maior partido da oposição sobre este documento - e também o Programa Nacional de Reformas onde são identificadas as principais reformas nas várias áreas -, já que através deste dois relatórios Portugal assume junto de Bruxelas compromissos que vão para além desta legislatura. Uma posição que Rui Rio poderá adoptar também.

Nomeação da PGR

O mandato da procuradora-geral da República (PGR), Joana Marques Vidal, termina em Outubro e o Governo já abriu a porta à sua não recondução. A última palavra cabe a Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro já disse que na altura própria ouvirá o líder do PSD, uma decisão que se justifica apenas com as regras de relacionamento que PS e PSD têm. Porém, a bancada parlamentar social-democrata já assumiu uma leitura política sobre a não renovação do mandato de Joana Marques Vidal e acusou o Governo de estar a condicionar a PGR a 10 meses do final do mandato, quando o Ministério Público tem em mãos casos mediáticos, como a Operação Marquês é disso exemplo. No último debate com Santana Lopes, Rio defendeu que apenas o Presidente da República se tem portado bem neste caso, ao tentar evitar que este caso seja politizado.

Uso de cannabis para fins terapêuticos

O Parlamento vai continuar a discutir a utilização de cannabis para fins terapêuticos na comissão parlamentar de Saúde, o que vai colocar o PSD em diálogo com o Bloco de Esquerda e o PAN - os autores dos projectos - bem como o PS que apoiou as iniciativas. O PSD não concordou com a globalidade dos projectos, mas aceita a ideia de a cannabis poder ser usada para fins medicinais. E, por isso, e porque os projectos em causa não reuniam uma maioria no Parlamento - já que o PCP não acompanhava a restante esquerda -, o PSD propôs que as iniciativas não fossem votadas na generalidade para que pudessem aprovar em comissão a parte que reúne uma maioria de deputados. Sobre esta matéria, Rui Rio disse, no último debate com Santana Lopes, ser a favor da utilização desta substância com receita médica.