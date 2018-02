As caras da equipa de Rui Rio

A comissão política nacional de Rio foi eleita este domingo, tendo conseguido 64,7% dos votos dos congressitas. Este é orgão executivo que estará ao lado do novo líder na hora de decidir.



A votação foi a pior desde 2007, quando a lista de Luís Filipe Menezes teve 61,8% dos votos, avançou a Lusa. O resultado da votação não terá sido indiferente à insatisfação dos congressistas com a escolha de Elina Fraga para vice do partido. A ex-bastonária da Ordem dos Advogados foi crítica do Governo de Passos e quando subiu ao palco laranja para tomar posse recebeu uma vaia. Este poderá não ser o único problema com que Rio se confronta dentro do PSD. O novo líder manteve Salvador Malheiro no seu núcleo duro - é um dos vice-presidentes -, apesar das suspeitas sobre falsificação de militantes na secção de Ovar do PSD.

Outro dos pontos que terá influenciado os resultados foi o facto de ao contrário do que aconteceu no Conselho Nacional, a lista para a Comissão Política não foi articulada com Santana Lopes, o rival com quem disputou as directas. A lista de Rio e Santana ao órgão que reúne os conselheiros conseguiu 34 dos 70 lugares. Esta lista conjunta serviu para mostrar a unidade.