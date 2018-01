BE quer rescisão de contrato de concessão dos CTT por violação grosseira das obrigações

Para a líder do BE, o encerramento efectivo de oito estações "é um facto novo" e já não "é a empresa dizer que quer despedir ou que quer encerrar".



Oito estações dos CTT nos concelhos de Lisboa, Loulé, Sintra, Barreiro, Aveiro e Águeda fecharam hoje, no âmbito do plano de reestruturação da empresa, que tinha já levado ao encerramento da estação madeirense Arco da Calheta, informou a empresa.



Em resposta à Lusa, fonte dos CTT avançou que foram hoje fechadas as estações de Avenida (Loulé), Filipa de Lencastre (Sintra), Junqueira (Lisboa), Lavradio (Barreiro), Olaias (Lisboa), Socorro (Lisboa), Universidade (Aveiro) e Barrosinhas (Águeda).



Arménio Carlos insta Governo a "intervenção urgente" nos CTT



O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, também instou hoje o Governo a ter uma "intervenção urgente" face a atitudes "prepotentes e arrogantes" por parte da administração dos CTT.



"Estamos aqui para reafirmar a solidariedade da CGTP com os trabalhadores cujos postos de trabalho estão em risco e com as populações que merecem melhores serviços. Além de que o Governo tem de ter uma intervenção urgente face a atitudes prepotentes e arrogantes contrárias aos interesses dos serviços públicos e que a administração dos CTT está a ter", disse à Lusa Arménio Carlos.



O dirigente sindical falava à Lusa à porta da estação dos CTT das Olaias, em Lisboa, uma das oito que hoje encerraram e na qual foi realizado um protesto contra o fecho das estações dos CTT e pela reversão da sua privatização, que contou ainda com a presença do Movimento de Utentes de Serviços Públicos e elementos do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.



Para Arménio Carlos, não faz sentido o encerramento das estações, "mais a mais quando a administração está a distribuir dividendos muito para além dos lucros da empresa", salientando que, "pelos vistos", não se trata de um problema de dinheiro, mas sim "a forma como se aplica o dinheiro para beneficiar os accionistas ou melhorar a qualidade dos serviços públicos que tão degradada já se encontra neste momento".



O sindicalista reiterou a importância de "fazer reverter os CTT para a esfera do sector empresarial do estado", lembrando que actualmente a empresa "já não está a prestar serviço público de qualidade".



José Franco utente da estação das Olaias, onde mantém um apartado, dirigiu-se hoje ao posto para enviar umas cartas e deparou-se com o seu encerramento.



"No final de Dezembro paguei o apartado para o ano de 2018 até com uma nova modalidade que me avisava com um sms. Não fui informado de nada que estaria para fechar na altura da revalidação. Hoje deparo-me com isto. É de uma prepotência imensa dos CTT", disse José Franco, em declarações à Lusa.



O utente da estação das Olaias adiantou também querer ser ressarcido pelo serviço que deixou de ter, afirmando que já tentou, por diversas vezes, os números de telefone afixados na porta da estação, salientando que o contacto é "muito difícil" até que, quando o atenderam, pediram para enviar um email a expor a situação.



Também Isabel Real, moradora no prédio dos CTT, adiantou à Lusa que o fecho da estação irá fazer alguma diferença, já que usava muito o posto como utente com correspondência do seu local de trabalho.



Os CTT confirmaram a 2 de Janeiro o fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação, que, segundo a Comissão de Trabalhadores dos Correios de Portugal, vai afectar 53 postos de trabalho.



A empresa referiu que o encerramento de 22 lojas situadas de norte a sul do país e nas ilhas "não coloca em causa o serviço de proximidade às populações e aos clientes, uma vez que existem outros pontos de acesso nas zonas respetivas que dão total garantia na resposta às necessidades face à procura existente".



Em causa estão os seguintes balcões: Junqueira (concelho de Lisboa), Avenida (Loulé), Universidade (Aveiro), Termas de São Vicente (Penafiel), Socorro (Lisboa), Riba de Ave (Vila Nova de Famalicão), Paços de Brandão (Santa Maria da Feira), Lavradio (Barreiro), Galiza (Porto), Freamunde (Paços de Ferreira), Filipa de Lencastre (Sintra), Olaias (Lisboa), Camarate (Loures), Calheta (Ponta Delgada), Barrosinhas (Águeda), Asprela (Porto), Areosa (Gondomar), Araucária (Vila Real), Alpiarça, Alferrarede (Abrantes), Aldeia de Paio Pires (Seixal) e Arco da Calheta (Calheta, na Madeira).

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que o Governo deve rescindir o contrato de concessão dos CTT por "violação grosseira das obrigações", o que permite reverter para a esfera pública o serviço postal sem pagar qualquer indemnização.Catarina Martins esteve hoje à tarde à porta da estação dos CTT do Socorro, na Rua da Palma, em Lisboa, uma das oito estações que hoje foram encerradas pela empresa, "de um dia para o outro" e "sem dizer nada a ninguém, nem aos trabalhadores, sem contactar o regulador, sem fundamentar a sua decisão nem explicar como é que vai servir a população"."Isto é uma violação grosseira das obrigações do contrato de concessão e isso abre um novo instrumento legal que o Governo pode utilizar e esse instrumento é a rescisão do contrato de concessão que permite reverter para a esfera pública os CTT sem pagar qualquer indemnização", defendeu.