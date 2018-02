Catarina Martins dá um mês ao Governo para abrir concursos de vinculação de precários

Num jantar nas Caldas da Rainha, no âmbito das jornadas parlamentares do BE, Catarina Martins considerou que o processo de regularização dos precários "está a ser muito lento" e recordou que este é um "ponto central" nas "responsabilidades colectivas" assumidas no acordo entre BE e PS.

"O mês de Março não pode acabar sem o lançamento dos concursos para a vinculação dos precários à administração pública", avisou, sublinhando que, de acordo com a lei, já deveria ter acontecido até meados de Fevereiro.