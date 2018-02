Cavaco: Rui Rio "é um pouco teimoso no seguimento do interesse nacional"

O Expresso publica, este sábado, uma entrevista com Aníbal Cavaco Silva. O antigo Presidente da República comenta o actual momento da vida do PSD, partido que está reunido em Congresso, este fim-de-semana. Cavaco Silva qualifica Rui Rio como "honesto", "educado", "fazedor", com "sentido de serviço público" e "um pouco teimoso no seguimento do interesse nacional".

Afastado da vida política activa desde que abandonou o cargo de presidente da república, Aníbal Cavaco comenta, este sábado, em entrevista ao semanário, o momento do PSD e o seu novo líder Rui Rio. "Por aquilo que conheço de Rui Rio, acho que tem algumas qualidades que são importantes para os tempos que correm. Tenho dele a impressão de que é um homem honesto, educado - o que também começa a ser importante na política - , que é um fazedor, que tem um sentido de serviço público e que também é um pouco teimoso no seguimento do critério do interesse nacional", refere o antigo Presidente da República.

"Tenho por ele respeito e apreço e desejo-lhe as maiores felicidades num cargo tão difícil como é o de presidente do PSD, que eu bem conheço", acrescenta. "Penso que a nossa democracia e o país precisam neste momento de uma oposição forte e indiscutível por parte do Partido Social Democrata", realça Cavaco Silva que, por estar afastado da vida político-partidária, não quis acrescentar "nem mais uma palavra":